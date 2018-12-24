Глава Роскомнадзора Жаров: Власти не планируют отключать Россию от мирового интернета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в настоящее время нет перспектив отключения России от глобального интернета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Жарова, власти должны быть готовы к восстановлению доступа в сеть в случае чрезвычайной ситуации. Этим он объяснил законопроект об автономности Рунета.

Жаров отметил, что Роскомнадзор разрабатывает сервисы, которые позволят точечно блокировать контент на сайтах и в приложениях. При этом он опроверг информацию, что ведомство собирается просить на эти цели 20 млрд рублей у Министерства финансов.

Глава Роскомнадзора добавил, что власти не собираются запрещать Twitter и Facebook. По его мнению, в случае нарушения российского законодательства стоит штрафовать соцсети, но не блокировать их.

Ранее ведомство пригрозило заблокировать поисковую систему Google. Компания отказывается фильтровать запросы с запрещенных в России контентом.