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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google за отказ фильтровать контент

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© Фото: pixabay.com

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Ранее компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за выдачу ссылок на запрещенные в России порталы.

Роскомнадзор готов заблокировать поисковую систему Google, если компания откажется соблюдать требования о фильтрации запросов с запрещенным контентом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботину.

«Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать», – сказал он.

Субботин подчеркнул, что если какая-то иностранная компания постоянно не соблюдает российское законодательство, то власти вносят соответствующие изменения в закон.

«Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», – добавил Субботин.

Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за отказ от фильтрации контента. Глава ведомства Александр Жаров заявил, что в случае новых отказов против компании будут возбуждать новые административные дела.

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