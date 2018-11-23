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Албин: В начале 2019 года могут появиться конкуренты «Метростроя»

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© Фото: «Яндекс.Карты»

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Смольный не раз высказывал претензии к работе компании, которая строит метро в Северной столице.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что в начале 2019 года строительством метро Северной столице могут заняться новые компании, а не только «Метрострой».

«Есть несколько потенциальных партнеров, с которыми город ведет переговоры. «Метрострой» продолжит работу на городских объектах, но в конкурентной среде», – цитирует Албина «Фонтанка».

Вице-губернатор добавил, что «Метрострой» ждет «усиление кадрового состава». Гендиректор Николай Александров продолжит руководить компанией, а роль совета директоров будет увеличена.

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Власти Петербурга и «Метрострой» не раз конфликтовали в связи с задержками строительства новых станций подземки и проблемами с оплатой работ.

Ранее Албин заявил, что Смольный делает «все возможное и невозможное», чтобы помочь в открытии станций. В компании ответили, что власти не справляются с решением проблем.

Три станции Фрунзенского радиуса метро, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года. 

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