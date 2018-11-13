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Картина дня: победа СКА, будущее здания генконсульства Британии в Петербурге и расследование убийства Талькова

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© Фото: ska.ru

Темы дня

Кого обыграл петербургский клуб и почему возобновили старое дело о смерти артиста.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала победа СКА над «Автомобилистом». Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (12 ноября в 22:25), «Невские новости» (12 ноября в 22:35) и «Питерец» (12 ноября в 23:20).

Встреча в петербургском Ледовом дворце завершилась со счетом 5:2. Игра состоялась вечером 12 ноября.

У петербуржцев шайбы забросили Наиль Якупов, Алексей Кручинин и Максим Карпов, сделавший хет-трик.

Второй темой, по версии «Монитора», стало возможное открытие школы в бывшем здании генконсульства Великобритании в Петербурге. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (12 ноября в 20:35), АБН (12 ноября в 22:05) и Gazeta.SPb (12 ноября в 23:00).

В здании генерального консульства Великобритании в Петербурге, прекратившего деятельность 1 августа 2018 года, могут разместить образовательное учреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет имущественных отношений Петербурга.

«В перспективе здание будут использовать под городские нужды. В частности, прорабатывается вопрос о размещении по этому адресу образовательного учреждения», – передает информагентство слова представителей комитета.

Сейчас здание находится в ведении ГУП «Инпредсервис», подведомственного комитету по внешним связям. В ближайшее время здание планируют изъять и передать другому ведомству. Строение будут использовать под городские нужды. Сроки оформления документов не уточняются.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало возобновление расследования дела об убийстве Игоря Талькова. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (16:40), Gazeta.SPb (16:50) и «Фонтанка» (16:55).

В пресс-службе петербургского Следственного комитета отметили, что следствие удовлетворило ходатайство вдовы певца Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей. Ранее потерпевшей считалась мать артиста, но она умерла в 2007 году.

По данным Следственного комитета, ранее были собраны доказательства, на основании которых в убийстве по неосторожности обвинили концертного директора певца Валерия Щляфмана. В январе 1992 года, через пару месяцев после происшествия, он уехал жить в Израиль. Через год расследование дела было приостановлено.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», «Невские новости» и Gazeta.SPb.

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