Следственный комитет Петербурга возобновил расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова

Петербургское управление Следственного комитета возобновило расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова. Артиста убили 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный».

В пресс-службе ведомства отметили, что следствие удовлетворило ходатайство вдовы певца Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей. Ранее потерпевшей считалась мать артиста, но она умерла в 2007 году.

После допроса Талькова сможет ознакомиться с материалами уголовного дела.

По данным Следственного комитета, ранее были собраны доказательства, на основании которых в убийстве по неосторожности обвинили концертного директора певца Валерия Щляфмана.

В январе 1992 года он уехал жить в Израиль. Через год расследование дела было приостановлено.

Игорь Тальков выступал сольно и в составе разных групп, в том числе в «Спасательном круге». На момент смерти ему было 34 года.