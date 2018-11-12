СКА обыграл «Автомобилист»

Противостояние базового клуба сборной и лидера турнирной таблицы стало главным блокбастером продолжения хоккейного сезона после паузы на Евротур. «Авто», одержавший 18 побед подряд на старте сезона и победивший (до встречи со СКА) в 25 матчах из 26, вышел на питерский лед побеждать.

СКА был хладнокровнее, и эта выдержка помогла осадить размашистый, «огненный» уральский клуб. «Автомобилист» с первых секунд полетел к воротам Игоря Шестёркина. Забить не получилось, а задать высокий темп игры – да. В итоге первая двадцатиминутка стала подарком зрителям: раскованный скоростной хоккей, быстрые контратаки, широкий пас. При этом в воротах «Авто» был не Якуб Коварж (чех – голкипер «Автомобилиста» и национальной сборной, получил травму, играя за сборную), а Владимир Сохатский. Тренерский штаб СКА тоже оформил ротацию: в первом звене с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым сыграл Максим Карпов, Наиль Якупов отправился в третье звено.

«Авто» пытался забивать с ходу, на позиционной атаке уральцы терялись и заметно уступали. Первую - наверное, самую важную – шайбу в ворота Сохатского отправил Наиль Якупов на пятой минуте. Уральцы бежали в контратаку, снова и снова: за минуту до конца периода Шестеркин исполнял в створе акробатические кульбиты. Будь гости техничнее на подборе шайбы и добивании, могли бы сравнять счет.

Второй период начался с большинства «Автомобилиста», к которому уральцы оказались не готовы: внятного прессинга так и не получилось. После чего СКА оформил ещё несколько позиционных атак, и вторую шайбу забросил Максим Карпов. «Авто» стал медленнее, прощал передачи через половину площадки в своей зоне (в какой-то момент Игорь Шестеркин забросил шайбу чуть ли не на пятак "Авто"). К концу периода «Автомобилист» растерял стартовый запал, ну или растратил его на нарушения: игроки схватили несколько штрафов (армейцы оказались на пятаке «Авто» в составе 5 на 3). В итоге 4:0 - за последние две минуты ворота Сохатского пострадали дважды.

Собраться «Авто» смог только к концу третьего периода: вернулась скорость, уверенность и небезнадежные контратаки. Правда, случилось и очередное удаление, из которого СКА тут же сделал 5:0. Максим Карпов оформил хет-трик. Гостям же удалось забить лишь в последние три минуты, эффектную точку в матче поставил Найджел Доус за двадцать секунд до конца матча. По итогу тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов похвалить свою команду смог только за финальные две шайбы, отметив, что «СКА вышел биться за победу, а мы – так, в хоккейчик поиграть». Илья Воробьев, напротив, свою команду похвалил и сказал традиционное «Готовимся дальше».