Картина дня: Rammstein в Петербурге, «Подорожник» в Ленобласти и дата открытия «Лахта Центра»

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал анонс концерта рок-группы Rammstein на стадионе «Зенит-арена». Первым среди петербургских СМИ об этом написал Regnum (15:50).

Знаменитый немецкий коллектив посетит Северную столицу 2 августа. Концерт пройдет в рамках масштабного стадионного тура.

Выступление состоится в поддержку нового альбома, который станет первым для Rammstein за почти десять лет. Билеты на концерт появятся в продаже 8 ноября.

Второй темой, по версии «Монитора», стал анонс запуска «Подорожника» в Ленинградской области. Быстрее всех об этом написали «Мойка78» (1 ноября в 17:30), АБН (1 ноября в 19:05) и «Невские новости» (1 ноября в 22:45).

В ближайшее время с помощью транспортной карты «Подорожник» можно будет оплачивать проезд на всех маршрутах в Ленобласти. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

«Как только перевозчики будут технически готовы к обслуживанию карт, «Подорожники» начнут принимать для оплаты проезда в Ленобласти», – рассказали в комитете.

В мае 2018 года власти запустили пилотный проект в маршрутках, которые курсируют из Кудрово к станции метро «Улица Дыбенко».

Проект признан успешным. За пять месяцев по «Подорожнику» на этих маршрутах совершили 830 тыс. поездок. В октябре по карте ежедневно ездили около 7 тыс. человек.

Третей темой, по данным «Монитора», стала дата открытия «Лахта Центра». Оперативнее всех об этом сообщили АБН (1 ноября в 17:45), Gazeta.SPb (1 ноября в 18:00) и «Мойка78» (1 ноября в 18:10).

Открытие обзорной площадки небоскреба «Лахта Центр» произойдет через год. В настоящий момент помещение готовят для посетителей. Об этом сообщается на официальной странице объекта во «ВКонтакте».

Помимо архитектурной отделки на обзорную площадку также должны завезти необходимое оборудование.

На обзорной площадке планируется установить хорошую оптику. Кроме того, шаттл до обзорной площадки оборудуют LED-панелями и цифровым контентом, сделав его похожим на аттракцион.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».