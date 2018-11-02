Для оплаты проезда в Ленобласти начнут принимать «Подорожник»

В ближайшее время с помощью транспортной карты «Подорожник» можно будет оплачивать проезд на всех маршрутах в Ленобласти. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

«Как только перевозчики будут технически готовы к обслуживанию карт, “Подорожники” начнут принимать для оплаты проезда в Ленобласти», – рассказали в комитете.

В мае 2018 года власти запустили пилотный проект в маршрутках, которые курсируют из Кудрово к станции метро «Улица Дыбенко».

Проект признан успешным. За пять месяцев по «Подорожнику» на этих маршрутах совершили 830 тыс. поездок. В октябре по карте ежедневно ездили около 7 тыс. человек.

В комитете подчеркнули, что процесс оплаты проезда с помощью проездного упрощает поездку как для водителей, так и для пассажиров.

Несмотря на нововведения, проезд можно будет оплатить и за наличный расчет.