Обзорная площадка «Лахта Центра» откроется через год

Открытие обзорной площадки небоскреба «Лахта Центр» произойдет через год. В настоящий момент помещение готовят для посетителей. Об этом сообщается на официальной странице объекта во «ВКонтакте».

Помимо архитектурной отделки на обзорную площадку также должны завезти необходимое оборудование.

На обзорной площадке планируется установить хорошую оптику. Кроме того, шаттл до обзорной площадки оборудуют LED-панелями и цифровым контентом, сделав его похожим на аттракцион.

«Примерно за год мы закончим работы. Будем рады видеть вас у себя – мы тоже с нетерпением ждем этого момента», – сообщается на странице небоскреба.