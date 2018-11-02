Rammstein выпустит новый альбом и отыграет концерт в Петербурге

Рок-группа из Германии Rammstein выпускает новый альбом и планирует два масштабных концерта в России. В рамках тура по Европе исполнители побывают в Москве и Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Новый альбом станет первым за последние 10 лет.

Группа 17 сентября опубликовала новость на своих сайтах: «Почти готов! Оркестр и хор записываются в Минске для седьмого альбома». Выход альбома запланирован на май 2019 года.

В Москве Rammstein будет выступать 29 июля 2019 года, где сыграет ВТБ Арене – центральном стадионе «Динамо».

Северную столицу группа посетит 2 августа. Концерт пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

Билеты появятся в продаже с 8 ноября.

Летом 2019 года в Петербург с последним концертом приедет группа Kiss, они сыграют в Ледовом дворце.