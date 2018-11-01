По делу о пожаре в «Зимней вишне» арестовали сына экс-главы стройнадзора Кузбасса

Центральный районный суд Кемерово арестовал новых фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс».

Эдуарду Комкову, сыну и доверенному лицу экс-главы кемеровского Госстройнадзора Танзили Комковой, предъявили обвинение в получении взятки в 7 млн рублей от бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского за реконструкцию здания.

Вишневский в настоящее время находится в Испании, его планируют объявить в международный розыск. Бизнесмена возьмут под стражу с момента задержания или экстрадиции в Россию.

Третьим фигурантом стал Никита Чередниченко, учредитель компании, который реконструировал здание торгового центра. Его, как и других фигурантов, отправили в СИЗО до 25 декабря.

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По делу о пожаре в ТРЦ арестованы больше десяти человек, в том числе технический директор центра Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и охранник Сергей Антюшин.

Фигурантами дела также стали несколько высокопоставленных сотрудников МЧС. В середине июля Следственный комитет сообщил, что бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу.