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Следователи заподозрили в сговоре пожарных, тушивших «Зимнюю вишню»

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© Фото: Александр Патрин / РИА «Новости»

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В СК отметили, что показания спасателей совпадают, потому что они хотят помешать расследованию.

Следственный комитет заподозрил в сговоре сотрудников МЧС, которые тушили пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники ведомства считают, что спасатели хотят помешать расследованию. По словам следователя, в рядах МЧС есть «некая корпоративность», потому что показания пожарных совпадают.

«Мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими», – заявил представитель СК.

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Следователь подчеркнул, что в материалах уголовного дела есть результаты проверки на наличие сговора. Он добавил, что пострадавшие при пожаре в «Зимней вишне» получают угрозы со стороны друзей фигурантов дела.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек.

По делу о пожаре в ТРЦ арестованы 11 человек, в том числе технический директор центра Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и охранник Сергей Антюшин, который, предположительно, не включил систему оповещения во время происшествия.

Фигурантами дела также стали несколько высокопоставленных сотрудников МЧС. В середине июля Следственный комитет сообщил, что бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу.

Помимо Мамонтова, к ответственности привлекут главу управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева, начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара Андрея Бурсина.

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