СКР: Экс-глава кемеровского МЧС Александр Мамонтов пытался уничтожить улики по делу «Зимней вишни»

Бывший руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался помешать следствию по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Следственного комитета, который выступил на заседании суда о продлении ареста Мамонтову.

Сотрудник МЧС, обвиняемый в халатности и растрате, пытался скрыть и уничтожить улики. Мамонтов также приказывал уничтожить бухгалтерскую базу. «Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», – добавил представитель следствия.

Центральный районный суд Кемерово продлил арест Мамонтову. Его оставили под стражей до 25 сентября 2018 года.

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Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы 11 человек, в том числе технический директор центра Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова и охранник Сергей Антюшин, который, предположительно, не включил систему оповещения во время происшествия.

Фигурантами дела также стали несколько высокопоставленных сотрудников МЧС. Помимо Мамонтова, к ответственности привлекут главу управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григория Терентьева, начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара Андрея Бурсина.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек.

В четверг, 19 июля, начался снос сгоревшего здания торгового центра. Демонтаж изначально хотели провести в мае, но работы вскоре были прекращены. Планируется, что на месте «Зимней вишни» появится мемориал.