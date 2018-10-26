Смольный провел рейд на Апраксином дворе: снесут 36 павильонов (ФОТО)

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд против незаконной торговли на Апраксином дворе. Чиновники нагрянули на рынок утром 26 октября.

В комитете выяснили, что нелегальные палатки, от которых избавились в конце весны и начале лета, спустя несколько месяцев вернулись на свои места, сообщает «Фонтанка».

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В ближайшее время на Апраксином дворе снесут 36 торговых павильонов у дома 28-30, корпус 23, по Садовой улице. В них незаконно продавали одежду, обувь и шубы.

Власти привлекут к ответственности собственника здания, ООО «Меркатор». В отношении компании составили протокол об административном правонарушении.