Апраксин двор лишили более 100 незаконных павильонов

В Петербурге на Апраксином дворе снесли более 100 незаконных павильонов, сообщили в комитете по контролю за имуществом. В аварийных строениях располагались торговые точки и склады.

«Некоторые торговые точки были пристроены к зданиям, которые являются памятниками культурного наследия. В отношении нарушителей приняли меры, предусмотренные законодательством», – подчеркнули в комитете.

Проводимые мероприятия были плановыми и никак не связанными с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Изначально «ночь длинных ковшей» планировали провести 15 мая.

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Ранее сообщалось, что на улице Рубинштейна в преддверии ЧМ-2018 уничтожили летние террасы. На месте веранд образовались ямы, которые городские власти почему-то не спешат заделывать.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.