Строители петербургского метро отказались выходить на работу из-за очередных долгов по зарплате

Часть сотрудников подрядных организаций «Метростроя» отказывается выходить на работу из-за задержек зарплаты. Об этом они пишут в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам рабочих, выплаты за август начались в конце ноября у некоторых подрядчиков. Один из сотрудников написал, что им хотели дать лишь по 500 рублей на проезд. «Это плевок в лицо рабочему», – добавил он.

Часть строителей не собирается выходить на объекты до погашения задолженности, но не все разделяют такую позицию, потому что «метро строить надо». Тем не менее они отмечают, что это может негативно сказаться на будущем петербургской подземки.

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«Настоящих проходчиков осталось уже не так много, и больше их не станет, молодежь за такие деньги работать не идет, и правильно. Только, видимо, управление «Метростроя» этого не видит или просто не хочет этого видеть! А потом все рушится!» – подчеркнул один из сотрудников.

Рабочие предложили в четверг, 25 октября, дойти до офиса «Метростроя» на Загородном проспекте, чтобы обсудить ситуацию с руководством компании. В частности, они планировали принести с собой плакаты.

Строители не в первый раз жалуются на задержку зарплаты. В начале марта рабочие устроили забастовку. Вскоре в отношении руководителя организации «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова возбудили уголовное дело, а сотрудникам стали отдавать положенные по закону деньги.

Спустя два месяца ситуация так и не нормализовалась. По словам рабочих, в середине мая они получили средства за март. В июне в «Метрострое» заявили, что долги перед строителями «Новокрестовской» и «Беговой» были закрыты.