Строители петербургского метро продолжают бастовать из-за задержек зарплаты

Сотрудники ЗАО «СМУ-11 Метрострой», которые занимаются строительством новых станций петербургской подземки, продолжают жаловаться на задержки зарплаты. Об этом сообщил «Политэксперт».

В начале марта рабочие, которые долгое время не получали деньги, устроили забастовку. Вскоре в отношении руководителя организация Андрей Морозова возбудили уголовное дело, а сотрудникам стали отдавать положенные по закону деньги.

Спустя два месяца ситуация так и не нормализовалась. По словам рабочих, в середине мая они получили средства за март. В бухгалтерии организации все вопросы перенаправляют судебным приставам, но строителям все равно не говорят про деньги.

Из-за нестабильного заработка сотрудники хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину. Они сомневаются, что без помощи главы РФ можно решить проблему.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что «со стороны государственного заказчика никаких задержек нет и не было — все выплачивается вовремя, в том числе уже проведены авансовые платежи». В «Метрострое» не смогли оперативно дать комментарий.

По данным анонимного источника, проблемы наблюдаются не только в СМУ-11, но и в других управлениях «Метростроя», где устраивают забастовки. Протесты при этом происходят каждый раз, когда деньги задерживают более чем на 15 дней.

Заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения Александр Ледяев заявил, что простои в работе могут повлечь неприятные последствия. По его словам, при паузах более месяца возникает опасность несущей способности конструкций, поэтому ситуация не только приводит к увеличению расходов, но и может поставить под угрозу работу будущих станций метро.

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