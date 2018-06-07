Строителям метро «Новокрестовская» и «Беговая» выплатили все долги по зарплате

Строителям новых станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» выплатили все долги по зарплате, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергея Харлашкина. По словам чиновника, процесс погашения долгов завершили 6 июня.

Ранее в «Метрострое» сообщали, что подведомственная КРТИ дирекция транспортного строительства (ДТС), выступающая заказчиком строительства, не заплатила рабочим треть от суммы контракта – порядка 10 млрд рублей. Ситуция начала разрешаться только в начале июня, когда «Метрострой» заявил, что получил часть денег за работы на продолжении «зеленой» ветки.

Официальное открытие станций «Беговая» и «Новокрестовская» состоялось 26 мая. В торжественной церемонии участвовали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Однако концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской началось лишь рабочее движение.



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В итоге Смольный пообещал открыть станции 13 мая. «Беговую» пассажиры опять не увидели, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции петербуржцы пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

Позже на продолжение Невско-Василеостровской линии пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывают до сих пор, прямо с пассажирами.

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