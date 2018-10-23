Роскачество выявило следы антибиотиков почти в половине проверенной докторской колбасы

Эксперты Роскачества проверили 40 образцов докторской колбасы из России и нашли следы антибиотиков в 16 из них. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты изучили колбасу по 70 показателям качества и безопасности. В частности, они проверили продукцию на наличие кишечной палочки, антибиотиков и посторонних ингридиентов.

Наличие следов антибиотиков выявили в почти половине проверенных образцов. Это не считается нарушением, но обозначает, что производители недостаточно контролируют процесс, а на животноводческих предприятиях – качество корма.

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Лучшей колбасой признали продукцию девяти брендов: «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Пит-Продукт», «Ромкор», «Снежана» и «Фамильные колбасы», колбасе «Окраина» и «Томаровский мясокомбинат».

В Роскачестве отметили, что вся исследованная колбаса безопасна, в ней не нашли нарушений по микробиологическим показателям. Помимо этого, эксперты не выявили в составе ни бумагу, ни мясо кошек, о чем часто говорят в народе.