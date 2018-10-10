Картина дня: футболки с Кокориным, поддержка Беглова «Единой Россией» и корректировка бюджета Петербурга

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало прекращение продаж футболок «Зенита» с именем Александра Кокорина. Первыми об этом написали «Мойка78» (04:00), «Мой район» (07:55) и Regnum (09:05).

Футбольный клуб «Зенит» убрал из продажи футболки с именем Александра Кокорина. Экипировка не доступна пользователям официального сайта команды.

В понедельник, 8 октября, появилась информация, что Кокорин вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым избил в московском кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. По словам очевидцев, футболисты были в нетрезвом виде.

Позднее стало известно, что незадолго до инцидента игроки напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Полиция возбудила два уголовных дела по факту двух драк.

Второй темой, по данным «Монитора», стала намерение «Единой России» поддержать врио главы Петербурга Александра Беглова на выборах губернатора в 2019 году. Быстрее всех об этом сообщили «Мойка78» (12:35), «Невские новости» (13:25) и «Мой район» (13:35).

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что партия будет на стороне Беглова на выборах в сентябре 2019 года. Он отметил, что «Единая Россия» будет во всем его поддерживать.

В начале октября президент РФ Владимир Путин уволил с поста губернатора Георгия Полтавченко, предложив ему стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Глава страны назначил на пост врио руководителя Петербурга Беглова, полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало одобрение ЗакСом корректировки бюджета Петербурга на 2018 год. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (11:05), АБН (11:35) и «Мой район» (12:25).

Доходы города за 2018 год будут увеличены на 12 млрд рублей до 550,7 млрд рублей, расходы – на 4,5 млрд рублей до 596,1 млрд рублей.

Дефицит будет сокращен на 7,5 млрд рублей – с 52,9 млрд до 45,4 млрд рублей.

По словам вице-губернатора Михаила Мокрецова, более 3 млрд рублей урежут из расходов комитета по строительству, который не успевает закончить часть объектов.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и Gazeta.SPb.