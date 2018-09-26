Попрошаек, гадалок и торговцев в метро Петербурга будут штрафовать на 5 тысяч рублей

В Законодательном собрании Петербурга в первом чтении приняли законопроект о штрафах за незаконные услуги в метро.

За предложения купли-продажи, гадание и попрошайничество предусмотрено наказание в 5 тыс. рублей. Депутат Денис Четырбок отметил, что в настоящее время в метро постоянно встречаются торговцы и гадалки, обещающие навести порчу, если им не дать денег.

Из законопроекта убрали пункт о штрафах для пассажиров. Ранее предполагалось, что их будут наказывать за забытые вещи, из-за которых станции закрывают на проверку.

Парламентарии также поддержали увеличение штрафов для музыкантов в подземке. Сейчас им грозит от 100 до 500 рублей. Законопроект, предложенный губернатором Георгием Полтавченко, увеличит наказание до 1-3 тыс. рублей.

В первой половине апреля власти Петербурга запретили пассажирам метро гадать, попрошайничать, заниматься торговлей и оставлять вещи без присмотра. Другие изменения правил подземки коснулись прохода через турникеты со створками и людей с медицинскими имплантатами.