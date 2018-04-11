Пассажирам петербургского метро запретили попрошайничать и забывать вещи

Власти Петербурга официально запретили пассажирам метро гадать, попрошайничать, заниматься торговлей и оставлять вещи без присмотра. Изменения внесены в правила пользования подземкой, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Нововведениями стали не только запреты. Пассажиров с медицинскими имплантатами сотрудники метро будет проверять без использования специальных устройств, но для этого необходимо предъявлять справку.

Изменились и правила пользования турникетами, оборудованными створками. Теперь ими могут пользоваться не только дети, люди с багажом или бумажными проездными, но и инвалиды, беременные женщины и пожилые пассажиры.

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