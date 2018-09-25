Петербург 26 сентября ждут ливни и сильный ветер

В Петербурге в среду, 26 сентября, ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, скорость юго-западного ветра поднимется до 15-20 м/с. В прибрежных районах Петербурга скорость порывов достигнет 23 м/с.

Также в Северной столице прогнозируют дожди. Периодически в городе пойдут ливни.

В прошлый раз сильный ветер в Петербурге повалил почти 150 деревьев. Помимо этого, упавшие деревья повредили несколько машин, а Нева вышла из берегов и подтопила набережные.