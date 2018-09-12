Вышедшая из берегов Нева затопила петербургские набережные

Река Нева из-за сильного ветра вышла из берегов. Вода подтопила несколько набережных в Северной столице.

В частности, Нева закрыла спуск к реке на Васильевском острове, в том числе на набережной Лейтенанта Шмидта.

Несмотря на подъем воды, петербургскую дамбу не будут закрывать. В пресс-службе Комплекса защитных сооружений заявили, что ситуация не представляет опасности.

Скорость порывов ветра в Северной столице в среду, 12 сентября, поднимается до 23 м/с. Из-за непогоды в центре Северной столицы закрыли почти десять парков.

Сильный ветер снес деревья в разных частях города. Стволы и большие ветки повредили несколько автомобилей.