Сильный ветер повалил больше 150 деревьев в Петербурге

В Петербурге сильный ветер за несколько дней повалил 151 дерево. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Последствия непогоды устраняли примерно 300 садовников в разных районах Северной столицы. В Смольном отметили, что в основном пострадали прибрежные районы – Петродворцовый, Курортный и Приморский. Скорость ветра там достигала 23 м/с.

Чиновники отметили, что в 2018 году специалисты убрали из парков почти 2 тыс. опасных деревьев. Это помогло избежать более тяжелых последствий.

Из-за непогоды в центре Петербурга были закрыты парки и сады. В настоящее время они работают в обычном режиме.

В среду, 12 сентября, в Северной столице Нева вышла из берегов и подтопила набережные. Упавшие деревья повредили несколько машин.