Сильный ветер в Петербурге повалил деревья на машины (ФОТО)

Сильный ветер снес несколько деревьев в различных частях Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Упавший тополь повредил машину у дома № 27 по улице Фрунзе. Комментаторы отметили, что автомобиль был припаркован в неположенном месте.

Еще одна машина пострадала на Среднеохтинском проспекте. Инцидент произошел во дворе дома №2. На проспекте Стачеr на транспортное средство приземлилась большая ветка.

Также деревья упали перед въездом в Колпино, на Комсомольской улице в Зеленогорске

В ФКУ Упродор «Северо-Запад» попросили автомобилистов быть особенно внимательными и осторожными при движении в Ленинградской области. Скорость порывов ветра, как и в Петербурге, местами поднимается до 23 м/с.

В комитете по благоустройству заявили, что для посетителей закрыли несколько парков. Горожане не могут попасть в Таврический и Овсянниковский сады, Екатерининский сквер, сад Декабристов, Никольский, Казанский, Лопухинский и Некрасовский сады.

Ранее синоптики обещали, что юго-западный и западный ветер в Северной столице достигнет отметки в 15-20 м/с. Немного выше будет в прибрежных районах.