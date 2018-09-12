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На Смольный подали в суд из-за переноса митинга 16 сентября с площади Ленина

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© Фото: Instagram / @ondanilchenko777

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На площади до конца месяца будут ремонтировать прорыв трубы, но оппозиционеры считают это предлогом для запрета акций против пенсионной реформы.

Глава петербургского отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров подал в суд на комитет по законности и правопорядку Северной столицы. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Иск Пивоварова связан с переносом митинга против повышения пенсионного возраста, который назначен на 16 сентября. Он должен был пройти на площади Ленина, но из-за прорыва трубы власти Петербурга потребовали его перенести в Удельный парк.

Оппозиционер отметил, что трубу собираются чинить до конца сентября. «Что это за власть такая, которой требуется почти месяц, чтобы залатать маленькую дыру? За три недели можно поменять все трубы в квартале», – заявил Пивоваров.

Он добавил, что Смольный после «нагоняя из Кремля» пытается сорвать акции протеста. «Но запрет ранее согласованного митинга незаконен, и мы докажем это в суде», – добавил активист.

Ранее власти Петербурга из-за прорыва трубы запретили изначально согласованный митинг сторонников Алексея Навального. По итогам акции полицейские задержали больше 600 человек, в том числе 80 несовершеннолетних. Главу штаба Навального Дениса Михайлова, одного из организаторов, арестовали на 30 суток.

Депутаты Законодательного собрания потребовали провести парламентское расследование в отношении чиновников, ответственных за запрет митинга. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров при этом похвалил полицейских за работу во время акции.

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