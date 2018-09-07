Президент России Владимир Путин предложил сократить период выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста. Инициатива вошла в поправки к законопроекту о пенсионной реформе.

Предполагается, что срок выплаты для россиян, которые впервые ищут работы, были уволены за нарушение трудовой дисциплины или работали меньше 26 недель за последний год, сократится с шести месяцев до трех. Для остальных он снизится с 12 месяцев до полугода.

Гражданам предпенсионного возраста будут платить пособие в течение года вне зависимости от причины увольнения. Для россиян, имеющих страховой стаж больше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, срок выплаты пособия увеличится на две недели за каждый дополнительный год работы. Несмотря на это, он не может быть больше 24 месяцев за три года.

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В светлое будущее: Путин смягчил пенсионную реформу

План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В июле реформу приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ. Парламентариям при этом порекомендовали не критиковать главу страны во время обсуждения проекта

В среду, 29 августа, Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считает, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому деньги коррупционеров, изъятые в рамках уголовных дел, будут перечислять в Пенсионный фонд.