Путин объявил внезапную проверку боеготовности половины военных округов

В воинских частях и соединениях Центрального и Восточного военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Войска начали приводить в высшую степень боевой готовности по приказу президента РФ и верховного главнокомандующего Владимира Путина в 05:00 20 августа. Проверка завершится 25 августа.

По словам Шойгу, за пять дней состоятся 16 специальных учений. Их результаты будут учитывать при оценке состояния боеготовности.

Проверка проводится в преддверии масштабных учений «Восток-2018». В них будут участвовать военные Китая и Монголии.

«Это крупнейшее со времен маневров «Запад-81» мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил», – добавил Шойгу.