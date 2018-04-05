Потерявший в кемеровской трагедии семью Востриков с тещей пожаловались Путину на коррупцию в МЧС

Житель Кемерово Игорь Востриков, чья семья погибла при крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», обратился к президенту России Владимиру Путину. Ролик опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Востриков вместе с тещей Ольгой Тиханкиной рассказал главе страны о проблемах в МЧС. Женщина, которая прежде работала в министерстве, отметила, что пожарные во время происшествия выносили из ТЦ «баллоны, а не детей». Она подчеркнула, что не смогла получить в экстренных службах оперативную информацию о пострадавших.

Тиханкина выразила мнение, что МЧС сейчас руководят «непрофессиональные коррумпированные люди».

«Это началось тогда, когда пожарную охрану передали в МЧС. Если бывший министр МЧС Шойгу в то время называл рукава «шлангами», то это уже о чем-то говорит...» — добавила она.

Женщина подчеркнула, что противопожарные учения «проводятся галочками на бумаге или заранее, перед комиссией, чтобы показать перед камерами».

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Ранее Игорь Востриков опубликовал видео, в котором рассказал, что двери кинотеатра в «Зимней вишне» запер один из посетителей ТЦ. По его словам, люди собирались «заложить щели и дождаться спасателей».

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Владимир Путин, приезжавший на место пожара, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

На данный момент по делу о пожаре на два месяца арестована владелец ТРК Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»), задержаны технический директор Георгий Соболев, электромонтер Александр Никитенко, отвечавший за пожарную безопасность, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.