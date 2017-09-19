Минобороны: Сообщения о залпе по зрителям на учениях «Запад-2017» - глупость

Минобороны заявило, что сообщения в СМИ о залпе по зрителям на учениях «Запад-2017» - глупость. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» - намеренная провокация или чья-то персональная глупость», - заявили в ведомстве, добавив, что на выложенных в социальной сети видеокадрах показан другой эпизод.

По данным ЗВО, он произошел, когда вертолеты тренировали поражение наземных целей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», - объяснили в пресс-службе.

Ранее портал 66.ru рассказал, что на учениях «Запад-2017» под Петербургом вертолет дал залп по зрителям. По данным издания, два человека получили тяжелые травмы и доставлены в больницы. В Кремле, комментируя публикации СМИ об инциденте, переадресовали вопрос в Минобороны. «Это нужно все-таки задавать вопрос к Министерству обороны, а не в администрацию президента», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В пресс-службе окружной Росгвардии ознакомились с видео, в котором есть машины с номерами, принадлежащими ведомству, после чего посоветовали обращаться в ЗВО, отказавшись даже уточнить, принимают ли их военнослужащие участие в учениях «Запад», пишет «Фонтанка.ру».

Совместное стратегическое учение «Запад-2017» вооруженных сил России и республики Беларусь проходят с 14 по 20 сентября. Днем ранее, 18 сентября, полигон «Лужский» посетили Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. К учениям привлечено около 12,7 тыс. военнослужащих, порядка 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.