Вечерние «Ласточки» между Петербургом и Псковом запустят с 24 августа

Поезд «Ласточка» начнет ходить между Петербургом и Псковом по вечерам с 24 августа. Об этом сообщили в РЖД.

«Ласточка» будет отправляться с Балтийского вокзала в 20:15 и прибывать в Псков в 23:45. В обратном направлении поезд выходит в 18:05 и прибывает в Петербург в 21:35.

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На пути следования электричка останавливается на следующих станциях: Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные.

Продажа билетов на вечерние «Ласточки» уже открыта. Дневные поезда начали ходить 4 августа.