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«Ласточку» между Петербургом и Псковом пустят 4 августа

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© Фото: Instagram / @lokfuhrer_ru

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Отправление с Балтийского вокзала, время в пути составит ровно 3,5 часа.

«Ласточка» соединит Петербург и Псков с 4 августа, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Из города на Неве поезд будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывать в Псков – в 10:25. В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться в 06:00, на Балтийском вокзале она окажется в 09:30.

В пути пятивагонный поезд будет останавливаться на станциях Гатчина, Луга и Струги Красные, рейсы между городами будут ежедневными. Время в пути составит 3,5 часа.

В «Ласточке» будут доступны три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс. Особое внимание будет уделено пассажирам с ограниченными возможностями – предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок.

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До конца августа билеты для пассажиров, следующих по маршруту Петербург – Псков и в обратном направлении будут действовать специальные фиксированные тарифы: базовый класс – 360 рублей, эконом – 432 рубля, бизнес – 1483 рубля 80 копеек.

До настоящего времени между Петербургом и Псковом курсирует один пассажирский поезд № 223/224 периодичностью один раз в неделю. Время в пути занимает около 4 часов 20 минут.

Ранее сообщалось, что в «Ласточках», следующих от Финляндского вокзала до Выборга, начали проводить экскурсии. Туристам рассказывают массу интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут поезда.

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