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«Ласточка» свяжет Петербург и Сертолово в 2020 году

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© Фото: Instagram / @natalialevina1408

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Экспрессы будут отправляться с Финляндского вокзала, время в пути составит 38 минут.

«Ласточку» между Петербургом и Сертолово запустят до конца 2020 года, рассказали в пресс-службе «Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти». Экспрессы будут отправляться с Финляндского вокзала.

Для того, чтобы соединить Северную столицу и один из крупнейших городов Ленобласти, будет модернизирована слабоиспользуемая инфраструктура. Участку железнодорожных путей, который сейчас используют военные и промышленные предприятия, потребуется электрификация.

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Всего между городами будут курсировать 11 составов. На проект в РЖД готовы потратить 4,5 млрд рублей, это позволит перевозить 13 тыс. пассажиров только в одну сторону и разгрузить автомобильные трассу между Петербургом и Сертолово. Время в пути составит 38 минут, в маршруте запланирована остановка у онкологического центра в Песочном.

Ранее сообщалось о запуске «Ласточки» между Петербургом и Псковом с 4 августа. Из города на Неве поезд будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывать в Псков – в 10:25. В обратном направлении современный поезд будет отправляться в 06:00, на Балтийском вокзале он окажется в 09:30. Время в пути займет 3,5 часа.

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