ТРК «Питерлэнд» разрешили вернуться к работе с 10 августа

Санкт-Петербургский городской суд отменил запрет на работу торгово-развлекательного комплекса «Питерлэнд». Об этом сообщила «Фонтанка».

ТРК в начале августа закрыли на три месяца на основе записей пожарного инспектора Дениса Курицына. Несмотря на это, решение, которое вынес Приморский районный суд, было отменено по давности дела.

Предполагается, что магазины и аквапарк снова начнет работать в пятницу, 10 августа.

Ранее владелец «Питерлэнда» Александр Кожин заявил, что руководство комплекса обжаловало закрытие. К апелляционной жалобе был приложен 107-страничный отчет об устранении нарушений пожарной безопасности.

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После проверок МЧС в Петербурге могут закрыть 14 торговых комплексов. В середине июля после прокурорской проверки закрыли торговый центр, расположенный в доме 33 по улице Одоевского.

Прокурор Василеостровского района при обращении в суд отметил, что собственники торгового центра, ООО «Евро-старс», нарушая требования пожарной безопасности, игнорировали требования антитеррористической защищенности «на протяжении длительного времени», что поставило под угрозу жизни и здоровье людей.