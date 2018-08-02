ТРЦ «Питерлэнд» закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

ТРЦ «Питерлэнд» закрыли из-за нарушений противопожарной безопасности, сообщает «78.ru» со ссылкой на Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

«Подтверждаем исполнительные действия о приостановлении деятельности ТЦ по решению суда из-за нарушений противопожарной безопасности», – рассказали в ведомстве.

Сообщения о закрытии торгового центра начали появляться утром 2 августа, очевидцы рассказывали, что охрана не пускала их в магазины. В самом «Питерлэнде» изначально заявляли, что работают в штатном режиме, а закрыт только аквапарк.

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Ранее стало известно, что после проверок МЧС в Петербурге могут закрыть 14 торговых комплексов. В середине июля после прокурорской проверки закрыли торговый центр, расположенный в доме 33 по улице Одоевского.

Прокурор Василеостровского района при обращении в суд отметил, что собственники торгового центра, ООО «Евро-старс», нарушая требования пожарной безопасности, игнорировали требования антитеррористической защищенности «на протяжении длительного времени», что поставило под угрозу жизни и здоровье людей.