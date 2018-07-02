МЧС обнаружило более 270 тысяч нарушений после пожара в Кемерово

Сотрудники МЧС после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» обнаружили более 270 тыс. нарушений в ходе проверок

В ходе проверок установлено, что 455 объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 - без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий. "На 637 объектах установлены нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в ходе их реконструкции", - сообщили в пресс-службе ведомства.



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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. Причиной возникновения пожара, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

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Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

После трагедии масштабной проверке подверглись все торговые центры страны. Треть из них закрыли из-за многочисленных нарушений. Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.