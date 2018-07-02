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МЧС обнаружило более 270 тысяч нарушений после пожара в Кемерово

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© Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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В ходе проверок выяснилось, что почти 500 торговых объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Сотрудники МЧС после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» обнаружили более 270 тыс. нарушений в ходе проверок объектов с массовым скоплением людей, сообщает ТАСС. За нарушение требований безопасности к административной ответственности привлекли более 17 тыс. должностных лиц. 

«Практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Еще свыше 2,5 тыс. объектов имеют недочеты в системе противодымной защиты, примерно столько же – в системах автоматического пожаротушения», – говорится в сообщении спасателей.

В ходе проверок установлено, что 455 объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 - без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий. "На 637 объектах установлены нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в ходе их реконструкции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5340295

В ходе проверок было установлено, что 455 торговых центров и подобных им заведений работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 – без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий. Более 600 объектов имеют нарушения, устранение которых требует значительных затрат. Некоторые ТЦ и вовсе нужно реконструировать.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. Причиной возникновения пожара, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

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Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

После трагедии масштабной проверке подверглись все торговые центры страны. Треть из них закрыли из-за многочисленных нарушений. Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева. До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.

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