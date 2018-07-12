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ТЦ из дома 33 на улице Одоевского выселили из-за нарушений пожарной безопасности

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© Фото: Wikimapia

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Торговый центр, принадлежащий ООО «Евро-старс», закрыли после прокурорской проверки.

Торговый центр, расположенный в доме 33 по улице Одоевского, закрыли после прокурорской проверки из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Петербургу.

По данным издания, сотрудников и арендаторов торгового центра у станции метро «Приморская», принадлежащего ООО «Евро-старс», выгнали из здания 6 июля. На вывоз вещей, товаров и скоропортящейся продукции приставы дали восемь часов. К девяти часам вечера электроэнергию в ТЦ отключили, двери опечатали.

Прокурор Василеостровского района при обращении в суд отметил, что собственники торгового центра, нарушая требования пожарной безопасности, игнорировали требования антитеррористической защищенности «на протяжении длительного времени», что поставило под угрозу жизни и здоровье людей.

Масштабные проверки во всех торговых центрах страны начались после трагедии в «Зимней Вишне», где погибли 60 человек. Причиной возникновения пожара, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

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Спонсоры и соучредители кемеровского торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

Сейчас по делу о пожаре проходят несколько человек, в том числе руководитель Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым арестовали по подозрению в халатности и растрате.

Ранее суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

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