Картина дня: «Ласточка» до Пскова, Ростральные колонны и трансферы «Зенита»

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стал запуск электрички «Ласточка» между Петербургом и Псковом. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (11:50), 78.ru (13:55), «Санкт-Петербург.ру» и Gazeta.SPb (15:25).

Скоростной поезд начнет ходить между двумя городами с 4 августа. Из Петербурга он будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывать в Псков – в 10:25. В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться в 06:00, на Балтийском вокзале она окажется в 09:30.

В пути пятивагонный поезд будет останавливаться на станциях Гатчина, Луга и Струги Красные, рейсы между городами будут ежедневными. Время в пути составит 3,5 часа.

До конца августа билеты для пассажиров будут действовать специальные фиксированные тарифы: базовый класс – 360 рублей, эконом – 432 рубля, бизнес – 1483 рубля 80 копеек.

Второй темой, по данным «Монитора», стали огни Ростральных колонн в День Военно-морского флота. Быстрее всех об этом сообщили 78.ru (10:30), АБН (10:50), «Санкт-Петербург.ру» и «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге» (11:20).

В честь праздника, который состоится 29 июля, факелы зажгут в 10:40, после праздничного выстрела пушки Петропавловской крепости. Огни будут гореть до 14:00. С 22:00 до 23:30 петербуржцы и гости города смогут вновь полюбоваться пламенем колонн.

В Петербурге 29 июля пройдет главный парад ко Дню ВМФ. Открытие программы запланировано на 09:30 утра. Оно состоится на крейсере «Аврора». Далее, в 10:00, зрители увидят парад военных кораблей в акватории Невы у Благовещенского моста.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал переход в аренду двух игроков «Зенита». Первыми об этом написали 78.ru (14:30), Gazeta.SPb (15:35) и «Вести» (15:40).

Центральный защитник Иван Новосельцев проведет первую половину нового сезона Чемпионата России в махачкалинском «Анжи». Контракт по игроку подписан до 9 декабря. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в тульском «Арсенале».

Полузащитник Ибрагим Цаллагов весь сезон будет играть в казанском «Рубине». С сине-бело-голубыми он выступил восемь раз, а весь прошлый сезон полузащитник был в московском «Динамо».