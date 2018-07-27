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Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня ВМФ

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© Фото: Wikipedia / A.Savin

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Зажженые факелы можно увидеть с 10:40 до 14:00 и с 22:20 до 23:00.

В честь Дня Военно-морского флота зажгут огни на Ростральных колоннах, сообщает «Петербурггаз». Факелы зажгутся 29 июля в 10:40, после праздничного выстрела пушки Петропавловской крепости, и будут гореть до 14:00. С 22:00 до 23:30 петербуржцы и гости города смогут вновь полюбоваться пламенем колонн.

Накануне специалисты организации проверили оборудование и произвели пробный розжиг. Ростральные колонны – один из главных символов Северной столицы. Факелы горят несколько раз в году – на новогодние и рождественские праздники, в День снятия блокады и в День Победы, в День защитника Отечества и День ВМФ, День города, на «Алые паруса» и в День энергетика.

День ВМФ пройдет в Петербурге 29 июля.  Открытие программы запланировано на 09:30 утра. Оно состоится на крейсере «Аврора». Далее, в 10:00, зрители увидят парад военных кораблей в акватории Невы у Благовещенского моста. 

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В 11:00 движение кораблей продолжится, а военнослужащие пройдут маршем по городским набережным. В небе появится авиация. На парад кораблей удобнее всего будет смотреть с Дворцовой и Университетской набережной, а также с набережной Лейтенанта Шмидта.

В нынешнем году в параде примут участие порядка 40 кораблей и столько же единиц авиации, более 4 тыс. военнослужащих. В смотре будут участвовать 18 новых, современных кораблей и катеров.

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