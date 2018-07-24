Семь футов под килем: программа Дня ВМФ в Петербурге

Открытие праздничной программы Дня ВМФ запланировано на 09:30 утра. Оно состоится на самом известном крейсере 1-го ранга Балтийского флота «Аврора». Далее, в 10:00, зрители увидят парад военных кораблей в акватории Невы у Благовещенского моста.

В 11:00 движение кораблей продолжится, а военнослужащие пройдут маршем по городским набережным. В небе появится авиация. На парад кораблей удобнее всего будет смотреть с Дворцовой и Университетской набережной, а также с набережной Лейтенанта Шмидта.

В нынешнем году в параде примут участие порядка 40 кораблей и столько же единиц авиации, более 4 тыс. военнослужащих. В смотре будут участвовать 18 новых, современных кораблей и катеров. Среди них небольшой с виду, но грозный в деле ракетно-артиллерийский ракетный катер «Каракурт». Он способен вести эффективные боевые действия в прибрежных районах и реках.

Еще одной новинкой станет разведывательный корабль «Иван Хурс», построенный на Северной верфи Петербурга. Это судно оснащено самым современным и высокотехнологичным разведывательным вооружением. Оно позволяет вести перехват радиоэфиров на всех частотах, отслеживать и идентифицировать корабли по акустическим и электромагнитным профилям.

Морскую авиацию представят модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н, оснащенные новейшим прицельно-поисковым комплексом «Новелла». Над Петербургом пролетят истребители Су-30СМ и палубные Су-33. В небо поднимутся корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27М.

Посмотреть парад из-за огромного числа желающих удастся далеко не всем. Транляцию можно будет увидеть на федеральных каналах страны, на Дворцовой площади установят огромный экран, чтобы каждый петербуржец мог приобщиться к празднику.

Помимо Петербурга, парад примет Кронштадт – там расположились те представители флота, которые из-за своих гигантских размеров не смогли проплыть в акваторию Невы. Сейчас в акватории Финского залива уже оттачивают свой ход большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королев», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ».

Попасть в Кронштадт можно будет только на автобусах – автомобили в город не пропустят. Ограничения не действуют только на местных жителей, которых будут пускать по пропускам. Для обеспечения движения была построена дополнительная объездная трасса. Ограничения будут действовать весь день 29 июля.

Главной площадкой праздника в Кронштадте станет Петровский парк – здесь в 13:00 стартует концерт ко Дню ВМФ «За тех, кто в море». Все песни и танцы будут посвящены морякам и их тяжелому труду на благо отечества.

В 14:00 начнется театрализованная программа для взрослых и детей «На палубе» – участников ждут конкурсы и викторины, море музыки, танцев, сказок и вкусных угощений. Здесь можно будет научиться вязать морские узлы и готовить настоящую рыбацкую уху. Все торжества в Петербурге и Кронштадте закончатся салютом, который запланирован на 22:00.

Фото: vk.com/issidora

Программа праздника на Дворцовой площади

С 11:00 до 23:00 часов на Дворцовой площади открывается праздничная концертная программа. Ведущими мероприятия выступят актриса театра и кино Анна Геллер и народный артист России Николай Буров.

В дневной части программы планируются выступления Александра Розенбаума и Евгения Дятлова, солистов Мариинского театра, молодежнего хора «СоГласие», артистов творческого коллектива Вооруженных сил России.

В 18:00 праздник на Дворцовой продолжится выступлением Александра Скляра, группы «ВА-БАНКЪ», Олега Газманова и группы «Эскадрон». В их исполнении прозвучат: «Морячка», «Балтийский берег», «Паруса», «Семь футов под килем» и другие любимые миллионами слушателей песни.

В 20:00 с проектом «Праздник песни» выступит «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого». Оба коллектива примут участие в акции «Народное караоке» и вместе со зрителями споют шлягеры прошлых лет: «Синяя вечность», «Крейсер Аврора», «Эй, моряк» и другие. Завершит весь праздник красочный салют с пляжа Петропаловской крепости. Он начнется в 22:00.

Другие мероприятия в честь Дня ВМФ

С 20 июля в Государственном мемориальном музее Александра Суворова откроется выставка «Помни войну. Героические страницы истории Российского Императорского флота за 200 лет».

26 июля в Центральном военно-морском музее пройдет общегородской исторический квест «Морские традиции моей семьи».

В Музее истории Кронштадта с 27 июля по 1 сентября будет открыта тематическая выставка «На всех парусах».

По ежегодной традиции Музей истории подводных сил России имени Александра Маринеско проведет день открытых дверей. В этом году этот день приходится на 28 июля.

28 июля в музее на площади Труда состоится тематическое мероприятие «Виват Ушакову!», посвященное его победе в сражении у Калиакрии.

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29 июля с 11:00 до 18:00 в кинозале Центрального военно-морского музея на площади Труда будут транслироваться документальные фильмы, посвященные Военно-морскому флоту России. В этот же день в 14:00 в атриуме состоится праздничный концерт ко Дню ВМФ.

С 26 по 29 июля на крейсере «Аврора», на подводной лодке «Д-2 Народоволец» проведут экскурсии, посвященные истории российского флота.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда проведет 29 июля однодневную выставку «Балтийцы сражаются. Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне».

29 июля с 14:00 часов на больших экранах на Дворцовой площади можно будет увидеть исторический фильм о Военно-морском флоте России.

Фото: vk.com/issidora