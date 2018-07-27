«Зенит» отдал в аренду Новосельцева и Цаллагова

Руководство ФК «Зенит» отдало в аренду Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Центральный защитник Новосельцев проведет первую половину нового сезона Чемпионата России в махачкалинском «Анжи». Контракт по игроку подписан до 9 декабря.

Новосельцев вошел в состав «Зенита» в августе 2016 года. Он провел девять матчей. Вторую половину прошлого сезона он провел в тульском «Арсенале».

Цаллагов весь сезон будет играть в казанском «Рубине». С сине-бело-голубыми он выступил восемь раз, а весь прошлый сезон полузащитник был в московском «Динамо».

Ранее «Зенит» отдал в аренду Дмитрия Полозова. Нападающий присоединился к «Рубину» на один год. Также из петербургского клуба ушел Артур Юсупов.

В первом туре РФПЛ сезона 2018/19 сине-бело-голубые сыграют с «Енисеем». Встреча состоится в Тюмени 29 июля в 14:00.