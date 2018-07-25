Неизвестный разгромил звезду Трампа на голливудской «Аллее славы»

Неизвестный мужчина разбил киркой звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

По словам очевидцев, вандал пронес орудие в чехле от гитары. Он несколько раз ударил по табличке, поэтому прибывшие на место полицейские увидели лишь остатки звезды.

По словам правоохранителей, злоумышленник оставил кирку на «Алее славы», а вскоре сдался полиции.

Трамп получил звезду в 2007 году за шоу «Ученик». На табличку уже неоднократно нападали, ее также разрисовывали. Активисты требовали убрать звезду, но власти Лос-Анджелеса отказались это сделать.

Президент США вызвал возмущение жителей страны после встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Политики и журналисты раскритиковали Трампа за мягкость в общении с российским лидером. Миллиардер в ответ заявил, что не поступился интересами своей страны, а хорошие отношения с Россией идут на пользу всем, кроме «продажных СМИ».