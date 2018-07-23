Трамп: Я не поступился интересами США на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поступился интересами Соединенных Штатов на саммите с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американские политики и журналисты после встречи Трампа с Путиным обвинили своего президента в предательстве. Миллиардер во время саммита мягко общался с российским коллегой и, в отличие от многих мировых лидеров, практически не критиковал действия Москвы.

Трамп назвал обвинения в своей адрес «фейковыми новостями». Он подчеркнул, что ничем не поступился, а лишь говорил с Путиным о будущей выгоде взаимоотношений для обеих стран.

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«Кроме того, мы отлично поладили, что очень хорошо для всех, кроме продажных медиа», – добавил президент США.

После саммита Трамп назвал встречу с Путиным «хорошим стартом». Российский лидер также высоко оценил саммит, отметив, что на нем закрыли «крымский вопрос».

Несмотря на это, глава США вскоре заявил, что Путин может стать для него «худшим врагом», если отношения между двумя лидерами испортятся.