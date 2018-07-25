Путин посетит парад ко Дню ВМФ в Петербурге

Президент России Владимир Путин примет Главный военно-морской парад, который состоится в Петербурге 29 июля.

На сайте Кремля проводилась аккредитация журналистов на торжественное мероприятие. Представители СМИ смогут работать на Сенатской площади.

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В 2017 году, когда в Северной столице прошел первый в истории главный парад, Путин также присутствовал в городе. Он не только наблюдал за маневрами техники, но и провел праздничный прием в здании Адмиралтейства.

Парад приурочен ко Дню Военно-морского флота, который отмечается каждое последнее воскресенье июля. В Петербурге уже прошли несколько репетиций, в том числе морские и воздушные.