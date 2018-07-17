Корабли и катера отрепетировали парад ко Дню ВМФ в Петербурге (ФОТО)

В акватории Невы состоялась первая тренировка боевых кораблей и катеров перед парадом ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В репетиции участвовали больше 20 единиц морской техники, в том числе малые ракетные корабли и патрульные катера. Они отрабатывали движения в составе тактических групп под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева.

Корабли двигались между Благовещенским и Троицким мостами ранним утром 17 июля. После тренировки Королев поставил задачи перед дневной репетицией, которая пройдет в Кронштадте.

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Накануне, 16 июля, в Северной столице тренировались самолеты и вертолеты. Жители города ошибочно связали маневры с саммитом президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, который в то же время проходил в Хельсинки.

Главный военно-морской парад страны пройдет в Петербурге 29 июля. Впервые он состоялся в июле 2017 года.