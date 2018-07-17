  • 17 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 14:19 62.5411  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 14:19 73.3009  
Нефть($) 17.07.2018 71.91 0.07
Нефть(p) 17.07.2018 4483.09 -18.98

Корабли и катера отрепетировали парад ко Дню ВМФ в Петербурге (ФОТО)

Автор:


© Фото: mil.ru
    следующая

    Темы дня

    Главный военно-морской парад проведут в Северной столице 29 июля.

    В акватории Невы состоялась первая тренировка боевых кораблей и катеров перед парадом ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

    В репетиции участвовали больше 20 единиц морской техники, в том числе малые ракетные корабли и патрульные катера. Они отрабатывали движения в составе тактических групп под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева.

    Корабли двигались между Благовещенским и Троицким мостами ранним утром 17 июля. После тренировки Королев поставил задачи перед дневной репетицией, которая пройдет в Кронштадте.

    Читайте также:

    Эсминец «Беспокойный» откроют для посетителей 21 июля в Кронштадте

    Накануне, 16 июля, в Северной столице тренировались самолеты и вертолеты. Жители города ошибочно связали маневры с саммитом президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, который в то же время проходил в Хельсинки.

    Главный военно-морской парад страны пройдет в Петербурге 29 июля. Впервые он состоялся в июле 2017 года.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Топ-5 необычных экскурсий по Петербургу

      Прогулка по самым таинственным дворам, шестичасовое путешествие по клубам и барам, покорение крыш с удивительными видами и даже экскурсия на байке – «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять способов по-новому взглянуть на Северную столицу.

      читать далее →

      Прохлада и веселье: топ-6 лучших пляжей Ленобласти, где разрешено купаться

      Роспотребнадзор запретил купаться в Северной столице, поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел несколько озер, где официально разрешено принимать водные процедуры.

      читать далее →

      Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

      «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

      «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

      Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пресс-релизы

      11.07.18
      Спрос на «комплексные» переезды растет
      09.07.18
      Что такое ламинированная фанера
      05.07.18
      Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
      04.07.18
      Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
      03.07.18
      Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
      29.06.18
      Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
      28.06.18
      Плазменная резка
      27.06.18
      Координатно-пробивные работы

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram