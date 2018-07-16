Эсминец «Беспокойный» откроют для посетителей 21 июля в Кронштадте

Эскадронный миноносец «Беспокойный», превратившийся в музейный экспонат, откроется для посетителей 21 июля. Об этом рассказал глава пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) Игорь Мугинов.

Торжественная церемония состоится в преддверии главного парада ко Дню Военно-Морского флота. В открытии «Беспокойного» будут участвовать командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов, ветераны и фронтовики.

Мугинов подчеркнул, что гости смогут осмотреть минно-торпедное вооружение, боеприпасы, а также познакомиться с особенностями службы и быта военных моряков.

Эсминец «Беспокойный» был построен в Петербурге на заводе имени Жданова, который сейчас называется «Северной верфью». Корабль ввели в состав флота в 1992 году.

Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ пройдет в Северной столице 29 июля. В городе на Неве уже прошли первые репетиции самолетов и вертолетов.