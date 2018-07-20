  • 21 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.4351  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.6401  
Нефть($) 20.07.2018 73.03 +0.63
Нефть(p) 20.07.2018 4552.92 +15.76

Картина дня: отношения Путина и Трампа, дорожные ограничения в Петербурге и утопленники

Автор:


© Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Темы дня

Почему глава РФ может стать врагом для миллиардера, какие улицы города на Неве перекроют 22 июля и сколько человек не смогли выбраться из воды в Петербурге.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали отношения между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Российский лидер во время совещания с послами в Министерстве иностранных дел рассказал, что предложил Трампу провести референдум в непризнанных республиках Донбасса. По данным Bloomberg, Путин дал главе Штатов время, чтобы продумать план действий.

Позднее Трамп заявил, что Путин станет для него «худшим врагом», если отношения между двумя лидерами разладятся. Президент Соединенных Штатов добавил, что ведет себя по отношению к России значительно строже, чем его предшественник Барак Обама.

«Взять хотя бы то, что у меня была серьезная стычка с Германией по поводу того, что они получают от России природный газ, получают энергоносители и платят ей миллиарды долларов. Мы защищаем их от России, а они платят России миллиарды долларов. Как это может быть? Вы что, считаете это позитивно по отношению к России?» – отметил Трамп.

Второй темой, согласно «Монитору», стали ограничения движения из-за марафона «Белые ночи». Первыми об этом сообщили «Вести» (19 июля в 18:40), «Мой район» (19 июля в 20:50) и 78.ru (19 июля в 21:10).

Спортивное мероприятие повлияет на движение в центре города на Неве. В воскресенье, 22 июля, с 07:50 до 13:50 будут поэтапно перекрываться транспортные артерии по маршруту движение участников марафона.

Так, ограничения коснутся Адмиралтейского проспекта, Благовещенского моста, Университетской набережной, Троицкого моста и еще почти 50 других улиц. Подробнее об изменениях можно узнать на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало количество петербуржцев, которые утонули с начала лета 2018 года. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (11:55), «Невские новости» (13:25) и «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (15:40).

С начала купального сезона в Северной столице утонули 17 человек. Глава Центра государственной инспекции Александр Радько заявил, что одна из главных причин трагедий – алкогольное опьянение.

Он отметил, что в Петербурге нет ни одного водоема, где разрешено купаться. Радько посоветовал выезжать на Финский залив, за город, на дачи.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге», «Невские новости» и Regnum.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

    Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие заведения города на Неве, в которых можно почувствовать летнюю расслабленную атмосферу.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram