Картина дня: отношения Путина и Трампа, дорожные ограничения в Петербурге и утопленники

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали отношения между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Российский лидер во время совещания с послами в Министерстве иностранных дел рассказал, что предложил Трампу провести референдум в непризнанных республиках Донбасса. По данным Bloomberg, Путин дал главе Штатов время, чтобы продумать план действий.

Позднее Трамп заявил, что Путин станет для него «худшим врагом», если отношения между двумя лидерами разладятся. Президент Соединенных Штатов добавил, что ведет себя по отношению к России значительно строже, чем его предшественник Барак Обама.

«Взять хотя бы то, что у меня была серьезная стычка с Германией по поводу того, что они получают от России природный газ, получают энергоносители и платят ей миллиарды долларов. Мы защищаем их от России, а они платят России миллиарды долларов. Как это может быть? Вы что, считаете это позитивно по отношению к России?» – отметил Трамп.

Второй темой, согласно «Монитору», стали ограничения движения из-за марафона «Белые ночи». Первыми об этом сообщили «Вести» (19 июля в 18:40), «Мой район» (19 июля в 20:50) и 78.ru (19 июля в 21:10).

Спортивное мероприятие повлияет на движение в центре города на Неве. В воскресенье, 22 июля, с 07:50 до 13:50 будут поэтапно перекрываться транспортные артерии по маршруту движение участников марафона.

Так, ограничения коснутся Адмиралтейского проспекта, Благовещенского моста, Университетской набережной, Троицкого моста и еще почти 50 других улиц. Подробнее об изменениях можно узнать на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало количество петербуржцев, которые утонули с начала лета 2018 года. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (11:55), «Невские новости» (13:25) и «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (15:40).

С начала купального сезона в Северной столице утонули 17 человек. Глава Центра государственной инспекции Александр Радько заявил, что одна из главных причин трагедий – алкогольное опьянение.

Он отметил, что в Петербурге нет ни одного водоема, где разрешено купаться. Радько посоветовал выезжать на Финский залив, за город, на дачи.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге», «Невские новости» и Regnum.