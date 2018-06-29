Повышение тарифов системы «Платон» отложили на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отложило на год повышение платы за проезд грузовиков по федеральным трассам, взимаемой в рамках системы «Платон».

Ранее предполагалось, что тарифы изменятся 1 июля 2018 года. Согласно постановлению Медведева, это произойдет ровно через год – 1 июля 2019 года.

На протяжении 12 месяцев будет действовать льготный тариф «Платона» – 1,9 рубля за километр пути. Планировалось что он вырастет до 3,06 рубля.

Система «Платон» начала работать в России в ноябре 2015 года. Водители-дальнобойщики по всей России проводили массовые акции протеста не только против системы, но и против повышения тарифов.

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