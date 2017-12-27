Лидера дальнобойщиков Петербурга задержали сразу после освобождения

Лидера Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина вновь задержали, едва он вышел после 15 суток ареста, сообщает «Новая газета» со ссылкой на председателя вологодского отделения ОПР Надежду Куражковскую.

«Как только Андрей вышел из камеры, его арестовали, посадили в автозак и в сопровождении двух патрульных машин увезли в неизвестном направлении», – рассказала Куражковская.

Тосненский городской суд Ленобласти 12 декабря арестовал Бажутина на 15 суток за вождение без прав. Новая всероссийская забастовка дальнобойщиков против системы «Платон» началась 15 декабря. Эта борьба длится с ноября 2015 года.

Против системы, предназначенной для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн, выступили дальнобойщики по всей стране. В 2016 году они провели всероссийскую акцию протеста, после которой власти пересмотрели идею о штрафах. Однако протесты не прекращаются – водители добиваются полной отмены сборов на фоне слухов о четырехкратном увеличении штрафов.

Организацию перевозчиков России внесли в реестр «иностранных агентов». В Минюсте считают, что ОПР нарушает порядок деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Организации грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей.